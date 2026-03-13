Трамп: США будут сопровождать суда в Ормузском проливе при необходимости

США будут сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда в случае, если в этом будет необходимость. Об этом заявил президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Мы сделаем это, если потребуется. Но, знаете, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Посмотрим, что будет»,— заявил Дональд Трамп (цитата по Reuters). Он также сказал, что на следующей неделе США нанесут «очень сильный удар» по Ирану.

Тегеран ограничил движение по Ормузскому проливу после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля. Вашингтон неоднократно обещал сопровождать суда через морской коридор, однако до настоящего момента этого не произошло. Накануне глава американского Минфина Скотт Бессент заявил США будут сопровождать нефтяные танкеры через при поддержке международной коалиции.

По данным CNN, администрация США не была готова к блокаде Ормузского пролива Ираном. Источники сообщили телеканалу, что руководители энергетических компаний опасаются рисковать активами и персоналом, используя танкеры для прохода через пролив. По словам собеседников, они не планируют менять позицию до тех пор, пока интенсивность боевых действий существенно не снизится.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Поставки идут из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ в Азию и Европу. Ежедневно по проливу проходит 200–300 судов.