CNN: США не предусмотрели блокаду Ормузского пролива

Администрация США не ожидала, что Иран перекроет Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа. По их словам, в Вашингтоне были уверены, что такой жест больше навредит самому Ирану, нежели США.

«По данным трех источников, знакомых с содержанием закрытого заседания, высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали перед законодателями во время недавних закрытых брифингов, что они не учитывали возможность закрытия Ираном пролива в ответ на удары»,— уточняет CNN.

К такому выводу они пришли, опираясь на анализ предыдущей военной кампании. Как отмечает CNN, ранее Иран неоднократно угрожал принятием мер в проливе из-за ударов со стороны США и Израиля. Расчет был сделан на то, что на этот раз Иран вновь обойдется декларациями.

По словам многочисленных источников, другой причиной, почему США не рассматривали перекрытие Ормузского пролива как вероятный сценарий, стала убежденность чиновников администрации в том, что закрытие пролива нанесет больше вреда Ирану, чем США.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Позже разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. Дональд Трамп заявил, что в этом случае «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было».

Анастасия Домбицкая