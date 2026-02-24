ГК «Эконива» планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей

Воронежская структура ГК «Эконива» Штефана Дюра ООО «Эконива» планирует в первой половине марта провести сбор заявок на два выпуска облигаций: трехлетний «фикс» серии 001P-01 и двухлетний флоатер серии 001P-02. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке. Общий объем выпусков составит не менее 5 млрд руб., купоны по ним будут выплачиваться ежемесячно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ориентировочная ставка купона по облигациям с фиксированным купоном не превысит 18% годовых, доходность к погашению — 19,56% годовых. По флоатеру спред к ключевой ставке ЦБ РФ не будет выше 400 базисных пунктов. Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк.

«Фикс» будет доступен для неквалифицированных инвесторов, флоатер — только для квалифицированных. Выпуски соответствуют требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов, добавил источник агентства.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эконива» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 50 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте. Программа 4-00261-L-001P-02E предусматривает размещение неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций. Максимальный срок обращения каждого выпуска составит до 3 640 дней с даты начала размещения.

ГК «Эконива» основана в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. В состав группы входят сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Холдинг владеет 645,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. ООО «Эконива» зарегистрировано в Лискинском районе Воронежской области в ноябре 2024 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Гендиректором выступает Елена Левина, основным конечным бенефициаром через также лискинские ООО «Эконива-молочные реки» и ООО ГК «Эконива» выступает Штефан Дюрр. Он владеет 69,5% в последнем ООО, у госпожи Левиной — 6,7%, остальные доли — у миноритариев. 2024 год ООО «Эконива» завершило с нулевой выручкой при 1,5 млн руб. чистой прибыли.

Егор Якимов