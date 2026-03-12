Холдинг «Эконива» с активами в Черноземье снизила ставки купонов по облигациям

ООО «Эконива» снизило ориентир ставки купона трехлетних облигаций с фиксированным доходом серии 001P-01 до 17–17,5% годовых (ранее было не выше 18%) и ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по двухлетним флоатерам серии 001P-02 до не выше 350 базисных пунктов (ранее — не выше 400 б.п.). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на оба выпуска общим объемом не менее 5 млрд руб. проходит 12 марта с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по займам ежемесячные. Ориентиру по «фиксу» соответствует доходность к погашению 18,39–18,97% годовых. Организатором выступает Россельхозбанк. Техразмещение «фикса» запланировано на 16 марта, флоатера — на 17 марта. Выпуски соответствуют требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и резервов. По займам предоставлены публичные безотзывные оферты от трех структур группы — «ЭкоНива-АПК Холдинг», «ЭкоНива-АПК Черноземье» и «ЭкоНива-Продукты Питания», а также ковенанты.

В феврале Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом 50 млрд руб. В январе АКРА присвоило компании рейтинг А+(RU), в феврале «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruA со стабильным прогнозом. По расчетам «Эксперт РА», соотношение долга к EBITDA на 30 июня 2025 года составляло 3,6х (снижение с 7,7х годом ранее). По предварительным данным за 2025 год, показатель снизился до 2,8. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ГК «Эконива» основана в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. В состав ГК входят сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. ГК владеет 645,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Ульяна Ларионова