Встречаем весну и долгожданный JAECOO J6

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

После долгой и снежной зимы наконец-то пришла весна! Вместе с первыми теплыми деньками и ярким солнцем захотелось покинуть надоевший город: собрать друзей, взять с собой домашних животных, закинуть в багажник тёплые вещи и поехать пусть пока еще в короткое, но все же путешествие.

И именно сейчас JAECOO выводит на российский рынок новый J6, идеально подходящий кроссовер для людей, предпочитающих не сидеть на месте: днем привычно жить в городе, а вечером или в выходные переключаться на поездки, прогулки и приключения.

Простор в салоне

Начнем с самого важного в путешествии — доступное пространство. Габариты JAECOO J6 составляют 450918601650 мм. В салоне легко устроиться большой компании, на втором ряду нет ощущения тесноты, а багаж не приходится перекладывать по несколько раз, чтобы закрыть дверь.

Объем багажника J6 составляет 480 литров, а со сложенным задним рядом — до 1180 литров. Этого уже достаточно для большинства сценариев использования. Поместится все необходимое: рюкзаки, спортивный инвентарь, пакеты с покупками, переноска для питомца, самокат, вещи для пикника. Кроме того, в салоне доступно более 35 мест для хранения мелочей: кабелей, салфеток, перчаток, бутылок воды, поводка, лакомств для животного и всего того, что обычно стараются уместить в единственный перчаточный ящик.

Когда питомец — член семьи

Если у вас есть собака или кошка, вы точно знаете: машины бывают либо приспособлены для этого, либо вы постоянно переживаете за сиденья и запахи. В JAECOO J6 подумали о питомцах еще в момент проектирования автомобиля. Материалы отделки сертифицированы для домашних питомцев и рассчитаны на более жесткую эксплуатацию: проще очищаются, устойчивее к царапинам и запахам. Есть и отдельные решения по климату, чтобы в машине можно было поддерживать комфортную температуру на случай, если владельцу нужно ненадолго отлучиться. В итоге питомец не становится проблемой для интерьера, а поездка — нервной задачей с переживаниями о комфорте.

Тишина и свет: две вещи, которые неожиданно важны

Весенние поездки часто начинаются бурно и активно, но от обилия движения и свежего воздуха в течение дня, к вечеру появляется усталость и желание тишины. Поэтому акустическое остекление и общий акустический комфорт становятся не «премиальной прихотью», а необходимостью: меньше шума, больше расслабления, спокойные беседы.

Панорамная крыша JAECOO J6 — самая большая в классе: ее площадь 1,45 кв. м. Она наполняет салон светом и визуально расширяет пространство, что особенно приятно в длительных поездках, когда хочется больше «воздуха» в салоне. При этом у остекления есть специальное покрытие, которое блокирует 99,1% ультрафиолета — летом это помогает сделать поездку комфортнее и для водителя, и для пассажиров.

Система караоке

В JAECOO J6 для развлечения пассажиров есть встроенная система караоке. В поездках с друзьями или семьей оно легко превращает дорогу в часть отдыха: пока едете, можно поднять себе настроение, занять пассажиров или просто доехать «на легкой волне». J6 — не просто транспортное средство, но и дополнительное пространство для выражения и получения эмоций.

Весной дороги разные

Яркое солнце весной привносит свои особенности и на дороге: колея, грязь, мокрая грунтовка, неидеальный асфальт. У J6 углы въезда/съезда — 20°/30°, а глубина брода — до 600 мм. Автомобиль дает заметно больше уверенности там, где обычному седану будет уже некомфортно.

Плюс у J6 полностью независимая подвеска — хорошая база для комфорта и управляемости на неровностях. А широкие колеса 235 мм добавляют устойчивости на покрытиях, которые весной любят «плавать» и меняться каждые сто метров.

И еще важный момент для таких маршрутов — техника. Для J6 заявлен турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм и роботизированная коробка передач DCT6. Такая связка удобна в том числе и в межсезонье, когда нужно уверенно тронуться на скользком покрытии, спокойно держать темп на грунтовке и не напрягаться в городском потоке. При этом расход в смешанном цикле составляет 7,5 л на 100 км. Кроссовер остается экономичным даже при активной эксплуатации.

Технологии, которые помогают каждый день

Камеры, ассистенты, контроль давления в шинах, системы активной безопасности ADAS, круговой обзор 540°, TPMS… Разумеется, они есть в JAECOO J6. Все это обеспечивает спокойную парковку и маневры во дворах, на трассе — меньше усталости, а на загородных дорогах — больше контроля за ситуацией вокруг.

Мультимедиа с экраном 13,2 дюйма и беспроводными Apple CarPlay/Android Auto — то, что делает поездки проще: навигация, музыка, связь со смартфоном без проводов и сложных настроек.

Итог

JAECOO J6 выглядит как автомобиль, который хорошо совпадает с настроением весны: больше движения, больше поездок, больше свободы. Он предлагает практичность (пространство, багажник, хранение), комфорт (тишина, свет, удобная посадка), технологии (540°, ADAS, TPMS, мультимедиа) и редкую для автомобильного рынка заботу о тех, кто ездит с питомцами. А система караоке добавляет то, чего так часто не хватает современным кроссоверам: эмоции и ощущение, что дорога — это тоже часть отдыха.

