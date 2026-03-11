Шахты затянуло дымом из-за тления на полигоне ТБО
Причиной едкого дыма в Шахтах назвали тление на полигоне ТБО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной
Тушением на полигоне занимается администрация объекта.
Возгорание на полигоне в Шахтах произошло 10 марта. Как ранее сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, очаг возгорания на полигоне, который находится в районе шахты им. Красина, составляет 40 кв. м. Ситуация осложнена рельефом склона на данном участке. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей.
Потушить пожар планируют до 14 марта.