Шахты затянуло дымом из-за тления на полигоне ТБО

Причиной едкого дыма в Шахтах назвали тление на полигоне ТБО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

Тушением на полигоне занимается администрация объекта.

Возгорание на полигоне в Шахтах произошло 10 марта. Как ранее сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, очаг возгорания на полигоне, который находится в районе шахты им. Красина, составляет 40 кв. м. Ситуация осложнена рельефом склона на данном участке. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей.

Потушить пожар планируют до 14 марта.

Наталья Белоштейн