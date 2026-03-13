Трамп назвал «большой честью» возможность вести военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал честью ведение военной операции против Ирана. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент США, убиваю их. Какая это большая честь!» — написал господин Трамп.

Американский президент добавил, что вооруженные силы США уничтожили ВВС и флот Ирана, а также «стерли с лица земли» лидеров страны. По его словам, у США есть «беспрецедентная огневая мощь, неограниченные запасы боеприпасов и много времени».

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже две недели. По данным иранского Минздрава на 10 марта, при ракетных ударах пострадали более 15 тыс. мирных жителей. Свыше 1,2 тыс. человек погибли. Тегеран в ответ атакует американские военные базы в Персидском заливе.

