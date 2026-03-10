Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минздрав Ирана заявил о 15 тыс. раненных при атаках США и Израиля

Более 15 тыс. жителей Ирана пострадали при атаках США и Израиля с момента эскалации конфликта. Об этом заявил Минздрав исламской республики, передает Tasnim.

Из тех, кто был госпитализирован, 12,5 тыс. человек уже получили лечение и выписались из больниц. 1,7 тыс. иранцев еще находятся в медучреждениях, утверждает Минздрав.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. По данным израильского Минздрава, среди жителей страны за это время были госпитализированы 2,3 тыс. человек. Из них 95 еще находятся на лечении.

