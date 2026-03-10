Власти Ирана сообщили о 1,2 тыс. погибших с начала ударов США и Израиля

С начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана погибли более 1,2 тыс. человек, а более 10 тыс. получили ранения. Об этом сообщает турецкий TRT со ссылкой на заявление иранских властей.

Сегодня в иранском правительстве заявили, что как минимум 100 медицинских учреждений в Иране попали под удары США и Израиля, в результате чего погибли 11 медработников.

6 марта заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщал, что в Иране в результате ударов США и Израиля погибло более 1 тыс. человек. Кроме того, более 100 гражданских объектов были повреждены.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Глава Пентагона Пит Хегсет уверяет, что американские военнослужащие не наносят ударов по мирным жителям.