Прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества «Союза дорожников Кубани»
Первомайский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры Краснодарского края к ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”» и фонду содействия строительству объектов социально-культурного назначения «Моя Кубань». Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество ответчиков. Иск подан по итогам проверочных мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», пишет «Ъ».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ранее обе организации фигурировали в антикоррупционном разбирательстве, завершившемся взысканием в доход государства имущества общей стоимостью 23,3 млрд руб., принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, действующему депутату Андрею Дорошенко и их доверенным лицам. Соответствующее решение 19 февраля вынес Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры.
В ходе судебного процесса отмечалось, что в регионе длительное время могла действовать схема получения откатов при заключении контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог. По данным материалов дела, важным элементом этой системы являлось отраслевое объединение «Союз дорожников Кубани», членство в котором фактически становилось обязательным условием участия в торгах. Фонд «Моя Кубань», как утверждается, принимал пожертвования на общественно полезные цели, однако, по версии следствия, подрядчики перечисляли туда средства в качестве незаконного вознаграждения за возможность получить контракт.