Прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества «Союза дорожников Кубани»

Первомайский районный суд Краснодара принял к производству иск прокуратуры Краснодарского края к ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”» и фонду содействия строительству объектов социально-культурного назначения «Моя Кубань». Надзорное ведомство требует обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество ответчиков. Иск подан по итогам проверочных мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее обе организации фигурировали в антикоррупционном разбирательстве, завершившемся взысканием в доход государства имущества общей стоимостью 23,3 млрд руб., принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, действующему депутату Андрею Дорошенко и их доверенным лицам. Соответствующее решение 19 февраля вынес Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры.

В ходе судебного процесса отмечалось, что в регионе длительное время могла действовать схема получения откатов при заключении контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог. По данным материалов дела, важным элементом этой системы являлось отраслевое объединение «Союз дорожников Кубани», членство в котором фактически становилось обязательным условием участия в торгах. Фонд «Моя Кубань», как утверждается, принимал пожертвования на общественно полезные цели, однако, по версии следствия, подрядчики перечисляли туда средства в качестве незаконного вознаграждения за возможность получить контракт.