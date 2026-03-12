Прокуратура требует обратить в доход РФ имущество «Союза дорожников Кубани»

Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск краевой прокуратуры к ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”» и фонду содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Иск об обращении в доход РФ движимого и недвижимого имущества ответчиков заявлен по итогам мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам».

Ассоциация «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань» ранее упоминались в антикоррупционном процессе, который завершился обращением в доход РФ имущества общей стоимостью 23,3 млрд руб., принадлежавшего экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, действующему депутату Андрею Дорошенко и их доверенным лицам. Решение по иску Генпрокуратуры 19 февраля текущего года вынес Центральный райсуд Сочи.

Участники процесса рассказывали о том, что в Краснодарском крае длительное время действовала схема откатов за получение контрактов на строительство и ремонт дорог. Важным звеном в этой схеме было отраслевое объединение «Союз дорожников Кубани», членство в котором было обязательным условием для участия в торгах. Фонд «Моя Кубань» принимал якобы добровольные пожертвования на общественно полезные цели, но на самом деле подрядчики зачисляли на счет фонда средства в качестве незаконного вознаграждения за право заключения контракта, говорится в материалах процесса в Центральном райсуде Сочи.

Анна Перова, Краснодар