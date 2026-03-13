Иран ударил по международному финансовому центру в Дубае

Иран атаковал беспилотником Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Об этом сообщило иранское агентство Nour News.

Пресс-служба властей Дубая сообщила в X, что фасад здания в центре города был незначительно поврежден обломками перехваченного объекта. О пострадавших не сообщалось. В публикации не уточняется, какое именно здание было повреждено.

Тегеран начал наносить удары по американским военным базам в странах Ближнего Востока после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. 7 марта в Дубае погиб один человек — при падении на автомобиль обломков сбитого дрона. Из-за падения БПЛА 12 марта на севере Дубая загорелось многоэтажное здание. Днем ранее при падении двух дронов в городе пострадали четверо человек.