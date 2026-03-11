При падении БПЛА в районе аэропорта Дубая пострадали четыре человека

Как минимум четыре человека пострадали в результате падения двух беспилотников в районе Международного аэропорта Дубая. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата Дубай в X.

Пострадавшие — двое граждан Ганы, граждане Бангладеш и Индии. Они получили легкие ранения и травмы. Авиасообщение продолжается в обычном режиме.

Иран начал наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе после того, как США и Израиль атаковали Исламскую Республику 28 февраля. 7 марта иранские вооруженные силы ударили по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. Утром того же дня беспилотник упал на территории дубайского аэропорта. В тот же день при отражении воздушной атаки в районе Аль-Барша погиб человек. При падении обломков был поврежден небоскреб в «Дубай Марина».