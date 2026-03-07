В Дубае погиб человек при падении сбитой воздушной цели

При отражении воздушной атаки в Дубае обломки упали на автомобиль в районе Аль Барша. Водитель-иностранец погиб. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата в соцсети Х.

Минобороны ОАЭ заявляло об отражении ударов ракет и БПЛА со стороны Ирана. При падении обломков был поврежден небоскреб в районе «Дубай Марина». Корпус стражей исламской революции отчитался об ударе по месту расположения американских военных в здании Marina 23.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика наносила удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил КСИР. Сегодня утром аэропорт Дубая приостанавливал работу из-за удара БПЛА.