В Дубае потушили пожар в здании, возникший из-за падения БПЛА

Пожарные потушили возгорание в многоэтажном здании в районе Крик Харбор на севере Дубая. Пожар в здании начался в результате падения беспилотника, всех жильцов эвакуировали.

«Власти полностью взяли пожар под контроль, и все жители находятся в безопасности. Сообщений о пострадавших не поступало»,— сообщил медиаофис эмирата в соцсети Х.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран начал атаки по американским базам в странах Персидского залива, в том числе и по ОАЭ. 7 марта иранские вооруженные силы ударили по американской авиабазе «Аль-Дафра», а утром того же дня беспилотник упал на территории дубайского аэропорта. Кроме того, при падении обломков был поврежден небоскреб в «Дубай Марина».