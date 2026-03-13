Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 трехсекционных трамваев

Администрация Екатеринбурга в ближайшее время объявит конкурс на закупку в лизинг 50 трехсекционных трамваев, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов. Постановление о заключении муниципального контракта уже утверждено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил у себя Telegram губернатор Свердловской области Денис Паслер, на закупку направят 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта. Трамваи планируется доставить до конца года.

По словам мэра, в этом году в город также должны поступить 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В начале марта три новых троллейбуса «Горожанин» вышли на маршрут №34. Кроме того, до конца лета в Екатеринбург планируют доставить 15 новых автобусов-«гармошек» на газомоторном топливе.

Ирина Пичурина