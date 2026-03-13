Суд признал правомерной национализацию «Электрических сетей Армении» Карапетяна

Конституционный суд Армении признал национализацию компании «Электрические сети Армении» соответствующей Конституции страны. Компания принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который находится под стражей с июня прошлого года.

Согласно решению, опубликованному на сайте суда, изменения и дополнения в законы «Об энергетике» и «Об органе регулирования государственных услуг», принятые парламентом в июле 2025 года, не противоречат конституции. «Настоящее решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации»,— указано в сообщении.

Документ наделяет Комиссию по регулированию общественных услуг правом отстранять руководство компании и вводить временное управление в случае выявления серьезных нарушений. На прошлой неделе премьер-министр страны Никол Пашинян пообещал полностью национализировать «Электрические сети Армении».

В ноябре прошлого года Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила «Электрические сети Армении» лицензии. В июле Национальное собрание Армении утвердило закон о национализации компании «Электрические сети Армении». В ответ акционер ЭСА — компания Liormand Holdings Limited, а также родственники бизнесмена Самвела Карапетяна обратились в арбитражный суд Швеции с требованием восстановить лицензию и полномочия руководства предприятия. В январе Стокгольмский арбитражный трибунал отклонил требования.