Стокгольмский трибунал отклонил требования Карапетяна по «Электросетям Армении»

Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил требования семьи бизнесмена и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна по делу о национализации ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА). Арбитраж счел запрошенные истцами обеспечительные меры необоснованными, сообщила пресс-служба правительства Армении.

В июле 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон о национализации «Электросетей», которые принадлежали российскому предпринимателю армянского происхождения Самвелу Карапетяну. После этого акционер ЭСА — компания Liormand Holdings Limited — и члены семьи Карапетяна, включая самого бизнесмена, подали иск в арбитражный суд Швеции. Истцы потребовали восстановить лицензию ЭСА и полномочия членов управления компании, а также запретить продажу или отчуждение акций и других активов «Электросетей».

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила «Электрические сети» лицензии в ноябре прошлого года. Поводом, по утверждению комиссии, стали многочисленные нарушения, которые угрожали энергетической безопасности страны. Сам Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня 2025 года. Бизнесмена взяли под стражу после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Бизнесмен вину не признал.