Регулятор лишил лицензии «Электросети Армении» Самвела Карапетяна

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) лишила ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) лицензии на распределение энергии. Компания принадлежит ГК «Ташир» арестованного в Ереване армянского и российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Решение вступит в силу 21 ноября.

Заседание по этому делу длилось три дня и транслировалось армянскими СМИ. За лишение «Электрический сетей» лицензии проголосовали четыре из пяти членов КРОУ. Поводом, по утверждению комиссии, стали «многочисленные нарушения», которые угрожают энергетической безопасности Армении.

Бывший гендиректор ЭСА Давид Казинян заявил на заседании, что решение комиссии принималось под политическим давлением «по заказу» премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Адвокат Арам Орбелян настаивает, что доказательств для принятия такого решения предоставлено не было.

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал эти действия неправомерными.

Лусине Баласян