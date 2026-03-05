Пашинян пообещал полностью национализировать «Электрические сети Армении»

Правительство Армении решило полностью национализировать компанию «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащую российскому и армянскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решение (о стопроцентной национализации.—"Ъ") принято в результате предварительной экспертной оценки рыночной стоимости компании "Электрические сети Армении". Большой нагрузки для госбюджета это решение не окажет», — сказал господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Национальное собрание Армении в июле 2025 года приняло закон о национализации «Электрических сетей Армении». После этого акционер ЭСА — Liormand Holdings Limited и члены семьи господина Карапетяна обратились в арбитражный суд Швеции с требованием восстановить лицензию и полномочия руководства компании, а также запретить отчуждение ее активов. Стокгольмский арбитражный трибунал в январе отклонил эти требования, сочтя запрошенные обеспечительные меры необоснованными.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила «Электрические сети Армении» лицензии в ноябре прошлого года. Регулятор заявил о многочисленных нарушениях, которые создавали угрозу энергетической безопасности страны.

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня 2025 года после выступления в защиту Армянской апостольской церкви, которую критиковал господин Пашинян. Бизнесмен вину не признал.