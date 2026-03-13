Постпред Ирана: Тегеран не намерен закрывать Ормузский пролив

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что власти страны не собираются перекрывать Ормузский пролив.

«Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. У Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе. И это наша ответственность»,— сказал дипломат.

5 марта замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». Корпус стражей исламской революции заявлял об ударах по нескольким нефтяным танкерам. 12 марта президент США Дональд Трамп утверждал, что вооруженные силы страны уничтожили 31 корабль, которые Иран использовал для минирования Ормузского пролива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отлив в проливе».