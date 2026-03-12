Импорт в законе

Правительство одобрило законопроекты, которые позволят осуществить полноценный запуск в РФ национальной системы подтверждения ожидания товаров из-за границы и применение навигационных пломб в контроле движения импорта по российской территории, следующий шаг — внесение документов в Госдуму. Власти считают, что принятие нововведений позволит повысить прозрачность ввозимого в страну товарного потока и выравнять конкуренцию в пользу добросовестных поставщиков.

Правительство поддержало законопроекты, направленные на усиление контроля за импортом за счет создания в РФ национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и отслеживания отдельных импортных грузов с помощью навигационных пломб, сообщил “Ъ” источник в Белом доме. Документы были в повестке заседания правительства, которое состоялось 12 марта.

В первом случае речь идет о разработках Минфина — проекте ФЗ о создании в РФ такой национальной системы и о сопутствующих поправках к налоговому законодательству (см. “Ъ” от 20 февраля). Во втором — о разработке Минтранса, наделяющей правительство полномочиями по определению порядка отслеживания грузов по пломбам (см. “Ъ” от 6 марта). Следующий шаг — их внесение в Госдуму. В связи с этим Михаил Мишустин выразил надежду, что, в частности, законопроекты о СПОТ будут поддержаны и депутатами. По его словам, это позволит решить две задачи: увеличить «прозрачность продукции», импортируемой в РФ через страны ЕАЭС, а также уравновесить уровень конкуренции в пользу компаний, работающих «вбелую» — то есть тех, кто полностью уплачивает при ввозе товаров в страну налоги и таможенные платежи.

Напомним, внедрение СПОТ запланировано в рамках реализации плана по обелению экономики, система будет распространяться на товары, ввозимые в страну через Белоруссию и Казахстан, затронет все автоперевозки (за исключением транспортировки наличных денег, нефти, электроэнергии и т. д.) и впоследствии может быть расширена на другие виды ввоза (см. “Ъ” от 10 марта).

Согласно разработанному порядку, импортеры должны будут минимум за два дня до пересечения фурой с их товаром российской границы проинформировать ФНС о будущем завозе продукции — служба выступает оператором системы.

Для этого будет формироваться так называемый ДОПП — документ о предстоящей поставке, содержащий данные о самом импортере, перевозчике, кодах ТН ВЭД, количестве и стоимости товаров в поставке.

Предприниматели также будут обязаны вносить так называемый обеспечительный платеж, размер которого рассчитывается исходя из размера НДС и акциза.

После оплаты импортер получит QR-код, который передаст перевозчику — визуализированную ссылку необходимо предъявить сотрудникам таможенной службы при въезде в РФ.

При отсутствии кода или недостоверности указанных в ДОПП данных груз в РФ не пропустят: перевозчика обяжут покинуть пределы страны в течение трех часов.

В пилотном режиме — без необходимости вносить обеспечительный платеж — СПОТ заработает с 1 апреля, а полноценно — с 1 июля 2026 года.

С помощью навигационных пломб российские власти намерены контролировать внутренние перемещения импортных поставок — такие устройства содержат данные о грузе, маршруте, сведения из транспортных документов и т. д. Такой механизм будет гарантировать, что опломбированная за пределами РФ фура с грузом доедет до предписанного ей пункта назначения и не будет разгружена «тайком» с целью неподконтрольного сбыта товаров (см. “Ъ” от 6 марта).

Полина Попова, Евгения Крючкова