В Ростове ГК «Самолет» продала проект жилого комплекса

Девелопер «Самолет» продал проект крупного жилого комплекса, который находится в левобережной части города, ООО «Поколение». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с участниками сделки.

Сумма сделки по продаже проекта «Донские легенды» не раскрывается. Площадь жилого комплекса составляет почти 800 кв. м, а также 70 тыс. кв метров коммерческих помещений.

Как сообщалось ранее, «Самолет» не смог привлечь льготный кредит в 50 млрд рублей от Минфина на строительство ЖК «Донские легенды».

По данным ресурса kartoteka.ru, ПАО «ГК «Самолет» зарегистрировано в Красногорске Московской области в 2014 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором выступает Анна Акиньшина.

