Власти освободят от уплаты туристического налога хостелы в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга внесла на рассмотрение депутатов гордумы поправки в решение об установлении в городе туристического налога, согласно которым предлагается освободить от его уплаты гостинцы «без звезд» с номерами четвертой и пятой категорий (рассчитаны на одновременное проживание нескольких человек в одной комнате). Как следует из пояснительной записки к документу, в случае поддержки инициативы местный бюджет по итогам 2026 года недополучит 9,3 млн руб. Согласно тексту проекта решения, изменения будут действовать с начала 2026 года до конца 2027-го.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, всего в Екатеринбурге работают 140 гостиниц, мини-отелей и 55 хостелов. «С каждым годом турпоток неуклонно растет. В прошлом году установлен очередной рекорд – уральскую столицу посетили 2,25 млн туристов, в сравнении с 2024 годом турпоток вырос на 22 %»,— добавили в администрации.

Ранее, в феврале, освободить от турналога небольшие гостиницы и хостелы призвала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. «Для них туристический налог, который сегодня минимум 100 рублей — это существенно»,— подчеркнула бизнес-омбудсмен, добавив, что необходимо расширить льготные категории проживающих в отелях.

В начале марта власти Екатеринбурга отчитались, что объем поступлений в местный бюджет от туристического налога в городе за 2025 год составил 144 млн руб., всего по области — 169,5 млн руб. Его ставка в первый год составляет 1% от стоимости средства размещения за день, но не менее 100 руб. в день, в ряде муниципалитетах ее хотят постепенно поднять до 5%.

С начала 2025 года туристический налог действовал в 11 муниципалитетах Среднего Урала, однако позже от него отказались в Асбесте и Березовском. С 2026 года его планируют отменить в Шалинском и Сосьвинском округах и ввести в Арамили.

Василий Алексеев