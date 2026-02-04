Свердловские хостелы и маленькие гостиницы могут освободить от турналога

В Свердловской области могут изменить правила уплаты туристического налога. Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, первое, над чем ведется работа — это освобождение от турналога небольших гостиниц и хостелов, так называемых малоформатных и малобюджетных средств размещения, в которых не очень высокая стоимость.

«Для них туристический налог, который сегодня минимум 100 рублей — это существенно. Мы предлагаем отменить туристический налог для малобюджетных средств размещения»,— заявила госпожа Артюх на пресс-конференции, рассказывая о планах работы на год.

Также, по словам регионального бизнес-омбудсмена, нужно расширить льготные категории проживающих в отелях. «На наш взгляд, должны быть освобождены от туристического налога люди, которые в этом муниципалитете прописаны. Вы удивитесь, но в Екатеринбурге это не так. Это точно не туристы в своем городе. Также речь идет о студентах-очниках, которые иногда живут не в общежитиях, а в хостелах»,— прокомментировала Елена Артюх.

Председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Константин Холодилов также рассказал, что для многих средств размещения является высокой нагрузкой комиссия в 20% от агрегаторов, через которые бронируют жилье. «В связи с уходом с рынка зарубежных агрегаторов это поле оказалось в неконтролируемом состоянии. Мы хотим по линии антимонопольной службы в этом вопросе разбираться»,— рассказал господин Холодилов.

Туристический налог действует в Екатеринбурге с начала 2025 года, сборы за первый квартал составили 25,8 млн руб. Возможностью ввести туристический налог воспользовались несколько муниципалитетов Свердловской области — Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Сысерть, Асбест, Верхотурье, Новоуральск, Шаля, Невьянск, Сосьва. Турналог в них начал действовать с 1 января прошлого года и составляет 1% от суммы расходов на проживание туриста в средствах размещения (гостиницах, отелях, хостелах), но не менее 100 руб. в день. Позже Асбест отказался от налога.

По словам Елены Артюх сейчас туристический налог действует в восьми муниципалитетах.

Мария Игнатова