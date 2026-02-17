Четыре муниципалитета Свердловской области отказались от туристического налога

В четырех муниципалитетах Свердловской области — Сосьве, Асбесте, Шале и Березовском — отменили туристический налог. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

«Эффект не тот. Для Екатеринбурга, да, большой эффект, для Сысерти, для Первоуральска. И то коллеги там провели определенную корректировку»,— сказал Дмитрий Ионин.

По его словам, в Первоуральске и Невьянске исключили хостелы из числа объектов, облагаемых турналогом. Сейчас такой вариант рассматривают в Екатеринбурге.

Исполняющая обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик сообщила, что в Первоуральске и Верхней Пышме зафиксировали ставку налога на уровне одного процента. Изначально подразумевалось, что ставка будет повышаться каждый год на 1%.

Напомним, в 2025 году туристический налог ввели в нескольких муниципалитетах Свердловской области — в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, Верхотурье, Новоуральске, Шале, Невьянске и Сосьве. Он составлял 1% от суммы расходов на проживание туриста в средствах размещения (гостиницах, отелях, хостелах), но не менее 100 руб. в день.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что небольшие гостиницы и хостелы в Свердловской области могут освободить от уплаты туристического налога.

Полина Бабинцева