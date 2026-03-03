В Екатеринбурге за год собрали 144 млн руб. туристического налога

Сумма туристического налога в Екатеринбурге за 2025 год составила 144 млн руб., сообщили в пресс-службе городской администрации. Сборы налога в Свердловской области составили 169,5 млн руб.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Свердловская область занимала пятое место по поступлениям туристического налога, то есть объем поступлений немаленький. Чтобы оценить, насколько эффективно введение турналога, необходимо время, но увидев показатели города Екатеринбурга, я думаю, что перспектива неплохая»,— сказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

В Свердловской области в 2025 году находилось 382 средства размещения, в том числе 277 в Екатеринбурге. Налоговую отчетность за год представили 336 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет около 90% от общего числа.

Сейчас, по данным ведомства, туристический налог действует в девяти муниципалитетах Свердловской области. С 2026 года его отменят в Шалинском и Сосьвинском муниципальных округах, однако введут в Арамильском городском округе.

С января 2025 года туристический налог действовал в 11 муниципалитетах Свердловской области, от него уже успели отказаться в Асбесте и Березовском. Ставка налога в первый год составляет 1% от стоимости средства размещения за день, но не менее 100 руб. в день, затем ее в большинстве муниципалитетов постепенно планируют поднять до 5%.

Анна Капустина