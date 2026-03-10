Участники агрорынка опасаются возможной вспышки ящура в Новосибирской области

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки в регионе пастереллеза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления. В Минсельхозе Новосибирской области и федеральном Россельхознадзоре на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Четыре собеседника “Ъ” на аграрном рынке пояснили, что ситуация вызывает серьезные опасения бизнеса. Они связаны в первую очередь со слухами о том, что сейчас наблюдается вспышка не пастереллеза, а ящура. «Пастереллез не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота, в то время как ящур несет за собой серьезные риски»,— объясняет один из собеседников “Ъ”. Он предполагает, что ящур мог быть завезен в Сибирь из северных районов Казахстана: инфекция может передаваться через диких животных, например косуль. Официального подтверждения этих данных нет. В минсельхозе Новосибирской области ранее опровергали информацию о вспышке ящура.

Пастереллез — острая инфекционная болезнь, поражающая крупный рогатый скот, свиней и диких животных. У человека регистрируется редко. Из-за высокой заразности власти обычно принимают решение о забое скота для локализации вспышек, поясняет управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Случаи заболевания в Сибири фиксируют с конца 2025 года. В Республике Алтай на середину января насчитывалось 40 очагов и 2 тыс. заболевших животных. К 10 февраля очагов стало 70. Однако 3 марта власти региона сообщили, что ограничения постепенно снимают, разрешив забой скота и продажу мяса.

