К сроку добавили миллион

Ростовский областной суд повторно рассмотрел в апелляционном порядке приговор фигуранту дела о коррупционной ОПГ сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Валерию Демину. Ранее он был осужден за участие в преступном сообществе инспекторов, систематически бравших взятки у водителей на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. Помимо четырех лет колонии строгого режима фигуранту назначен штраф 1 млн руб.



Одному из участников организованной преступной группы, бравшей взятки у водителей на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе, ужесточили приговор. Речь идет о фигуранте Валерии Демине, который был осужден на четыре года колонии строгого режима за участие в ОПГ (ч.2 ст.210 УК РФ) и получение семи взяток (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) на общую сумму более 1,8 млн руб. «Ростовский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, назначил Демину также дополнительное наказание в виде штрафа 1 млн руб.», — рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Сторона обвинения выразила несогласие с назначенным наказанием, посчитав его слишком мягким, и требовала полностью отменить приговор. Адвокат осужденного просил оставить решение первой инстанции без изменения.

Валерий Демин является одним из фигурантов громкого дела о коррупции в Донском отдельном батальоне ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области. В 2022 году Следственный комитет России (СКР) заявил о расследовании дела против сотрудников ГИБДД и «иных лиц», подозреваемых в участии в коррупционной схеме. По данным следователей, полицейские в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей на трассе «Дон» в Аксайском районе. В рамках уголовного дела на первом этапе было задержано 26 человек, в том числе десять действующих сотрудников полиции.

Как тогда сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, участники схемы фотографировали проезжающие автомобили и при помощи графического редактора создавали «фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения».

«Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений»,— поясняла госпожа Волк. По ее данным, под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. до 500 тыс. руб., а общая сумма незаконно полученных средств составила более 14 млн руб.

После задержания Валерию Демину и еще шести подозреваемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальных девятнадцати суд отправил в СИЗО. В процессе следствия число фигурантов увеличилось. После окончания расследования дела фигурантов начали рассматривать отдельно в разных судах. Процесс над самой большой группой обвиняемых из 27 человек идет с мая 2025 года в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. На скамье подсудимых находятся бывшие полицейские, непосредственно служившие в ДПС на момент совершения преступлений. В их числе — экс-командир взвода Дмитрий Горинов. Следующее заседание назначено на 13 марта.

Мария Иванова