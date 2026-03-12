Учения со стрельбами пройдут в акватории Новороссийска

В порту Новороссийска состоятся учения со стрельбами 13 марта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Военно-морская база будет проводить тренировочные мероприятия с 13:00 до 15:00. В ходе учений НВМБ будет применять практические навыки по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, в связи с чем планируется выполнение стрельб из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В период учений в акватории Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко