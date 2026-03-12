Сийярто обвинил Украину в попытках добиться энергетической блокады Венгрии

Украина хочет ввести «тотальную энергетическую блокаду» Венгрии. Она уже блокирует поставки по нефтепроводу «Дружба», а теперь намерена заблокировать поставки газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя атаку на газопровод «Турецкий поток».

Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В «Газпроме» сообщили, что сегодня утром были атакованы компрессорные станции «Русская» и «Береговая» в Краснодарском крае, обеспечивающие поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В Минобороны России заявили, что инфраструктуру попытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Удары были отражены.

Ночью 11 марта ВСУ также атаковали инфраструктуру двух газопроводов. Петер Сийярто назвал произошедшее грубым нападением на венгерский суверенитет.