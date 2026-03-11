Сийярто назвал нападением на суверенитет Венгрии атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал грубым нападением на венгерский суверенитет попытки Украины атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». Господин Сийярто назвал газопровод — гарантией газоснабжения Венгрии.

«Если "Турецкий поток" не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на "Турецкий поток" — это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии»,— приводит слова господина Сийярто агентство MTI.

Сегодня «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». В пресс-службе компании заявили, что атака на компрессорную станцию «Русская» была отражена. Накануне, по данным компании, атакам подверглись две другие компрессорные станции компании — «Береговая» и «Казачья». Всего с 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз.

О поставках газа через «Турецкий поток» — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».