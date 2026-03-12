Минобороны России: на подлете к компрессорной станции «Русская» сбиты 10 БПЛА

Вооруженные силы Украины в ночь на 12 марта вновь попытались атаковать компрессорную станцию (КС) «Русская» в Краснодарском крае. Уничтожены десять беспилотников, объект не поврежден. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

КС «Русская» расположена в населенном пункте Гай-Кодзор, она обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку». Военное ведомство назвало целью атаки на объект прекращение поставок сырья европейским потребителям. Беспилотники в районе станции сбивали с 3:55 до 6:45 мск.

Прошлой ночью ВСУ предприняли такую же попытку атаки на станцию. Тогда над объектом уничтожили девять БПЛА, еще один — днем 11 марта. Помимо «Русской», под удар попала КС «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Ущерба объект также не получил, заверили в Минобороны.

На заседании коллегии ФСБ в конце февраля президент Владимир Путин говорил о возможной подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. Трубопроводы предназначены для поставок газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.