«Газпром» сообщил о новых атаках на объекты «Турецкого» и «Голубого» потоков

«Газпром» (MOEX: GAZP) сообщил, что сегодня утром были атакованы компрессорные станции (КС) «Русская» и «Береговая». Они являются частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки отражены, добавили в компании.

Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны РФ отчитывалось, что в ночь на 12 марта Вооруженные силы Украины попытались атаковать КС «Русская» в Краснодарском крае. По данным ведомства, были сбиты десять беспилотников, объект не поврежден. Станцию «Береговая», которая расположена в том же регионе, министерство не упоминало.

КС «Русская» расположена в населенном пункте Гай-Кодзор, она обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку». КС «Береговая» находится в горной части Черноморского побережья, по ней поступает газ для «Голубого потока».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. В феврале на заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин говорил о возможной подготовке подрыва этих трубопроводов.