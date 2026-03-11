На юге России отразили атаки ВСУ на объекты «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Вооруженные силы Украины ночью 11 марта с помощью 24 беспилотников атаковали в Краснодарском крае инфраструктуру «Турецкого потока» и «Глубокого потока». Все беспилотники были сбиты, сообщили в Минобороны. Цель атак ВСУ, заявили в ведомстве, — остановить поставки газа европейским потребителям. Это уже 12 атака на газовые объектам в регионе за последние две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компрессорная станция «Русская»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Компрессорная станция «Русская»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Всего ВСУ атаковали два объекта. Первый — компрессорная станция «Русская» неподалеку от Анапы. По данным Минобороны, с 23:47 мск по 08:11 мск станция была атакована девятью беспилотниками. Четыре БПЛА сбили зенитные войска, еще два — истребители. Три беспилотника были сбиты огневой группой, причем два из них — непосредственно над станцией. Еще один БПЛА был сбит в 15:58 мск 11 марта на подлете к станции.

Компрессорная станция «Русская» обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По одной нитке топливо поставляется в Турцию, по второй — в Болгарию, Сербию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Словакию.

Еще один объект, который ВСУ атаковали одновременно со станцией «Русская», — компрессорная станция «Береговая», расположенная неподалеку от Туапсе. ВСУ применили 14 беспилотников. Благодаря слаженным действиям расчетов средств ПВО и РЭБ ущерба объекту не допущено, сообщили в Минобороны. Через станцию «Береговая» газ подается в газопровод «Голубой поток» — через него топливо поставляется в обход третьих стран из Россию в Турцию.

Компания «Газпром», которой принадлежать обе станции, сообщила, что накануне ВСУ была предпринята безуспешная атака на еще одну станцию — «Казачья» рядом с Крымском. Она входит в состав «Южно-Европейского газопровод» — сейчас это инфраструктура «Турецкого потока». Через «Южно-Европейского газопровод» топливо доставляется к стартовой точке «Турецкого потока» — компрессорной станции «Русская».

В администрации президента России атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока» назвали «очень тревожной информацией». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин говорил об имеющихся у российских спецслужб данных, согласно которым ВСУ планируют диверсии на трубопроводах. «Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе», — заявил Дмитрий Песков. Речь идет о сбоях в поставках из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на атаку США и Израиля.

В 19:34 мск в материал был добавлен комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.