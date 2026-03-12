Суд отклонил апелляцию частных инвесторов по иску Банка России к Euroclear

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию частных инвесторов, которые пытались присоединиться к иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщил представитель инвесторов Владимир Сауриди, передает РБК. Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме, как и процесс в первой инстанции.

По словам господина Сауриди, в апелляции указывалось, что Банк России не подтвердил четкое разделение активов Российской Федерации и средств частных инвесторов в системе Euroclear. Представители инвесторов также ссылались на принцип равноправия сторон. По их мнению, суд первой инстанции не истребовал полный объем доказательств того, что спор затрагивает только интересы государства.

К разбирательству пыталась присоединиться группа примерно из 35 инвесторов. Речь идет о владельцах ценных бумаг, счета которых оказались заморожены из-за санкций 2022 года. Арбитражный суд Москвы отклонил их ходатайства на предварительном заседании 16 января.

Страны ЕС и G7 заморозили около €300 млрд российских активов после начала военной операции на Украине. Около €180 млрд находятся в системе Euroclear. В декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию в Арбитражный суд Москвы на 18,17 трлн руб. 3 марта регулятор обратился в суд Люксембурга с требованием оспорить регламент ЕС о бессрочной блокировке активов.