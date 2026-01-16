Суд не разрешил частным инвесторам присоединиться к иску ЦБ против Euroclear

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ходатайство частных инвесторов, которые хотели присоединиться к иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear по замороженным активам. Об этом сообщил представитель инвесторов Владимир Сауриди после решения суда, передает РБК.

По словам господина Сауриди, инвесторы намерены обжаловать решение. Во время судебного процесса им так и не предоставили доказательства отделения их активов от средств Банка России, сообщил представитель.

«Нам отказали. Процедура рассмотрения была соблюдена, нас выслушали, обоснования были. Какие были возражения — я, к сожалению, сказать не могу, поскольку процесс закрытый»,— сказал один из представителей инвесторов (цитата по ТАСС). Заявки подали более 30 человек.

Страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд российских активов после начала военной операции России на Украине. Из этих средств около €180 млрд находятся в Euroclear. 12 декабря Евросоюз утвердил сохранение заморозки активов РФ до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт и Москва не компенсирует ущерб Киеву. Вскоре Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,17 трлн руб.