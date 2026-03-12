Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам в Абинске

В Абинском районе Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов по нескольким адресам. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В станице Холмской обломки беспилотников упали на территории частных домовладений. Как минимум в семи домах повреждено остекление. Еще один фрагмент БПЛА обнаружен в поле в районе хутора Краснооктябрьского, вдали от жилой застройки. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в пригороде Тихорецка, возникшем утром 12 марта после падения обломков беспилотника. Площадь возгорания достигла 3,8 тыс. кв. м. В ликвидации пожара участвуют 257 человек, задействовано 69 единиц техники и пожарный поезд.

Вячеслав Рыжков