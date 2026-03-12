Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке выросла до 3,8 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка увеличилась до 3,8 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, задействовано 69 единиц техники и пожарный поезд, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперативных служб, пожар возник утром 12 марта после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что после инцидента на территории нефтебазы произошло возгорание площадью около 150 кв. м. На первоначальном этапе к тушению привлекались 83 человека и 26 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков