Южная Корея высвободит более 22 млн баррелей нефти из резервов

Южная Корея решила высвободить из своих резервов 22,46 млн баррелей нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило министерство финансов и торговли страны. По его данным, это количество нефти составит 5,6% от общего объема в размере 400 млн баррелей, высвободить который согласились страны--члены Международного энергетического агентства (МЭА), передает «РИА Новости».

Предстоящее высвобождение нефти в размере 22,4 млн баррелей станет шестым по счету и крупнейшим в истории Южной Кореи. Во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов из резервов страны высвободили 4,9 млн баррелей нефти, в 2022 году — 11,6 млн баррелей. Также нефть высвобождали в 2005 году после урагана «Катрина» в США и в 2011 году во время гражданской войны в Ливии.

Страны МЭА, среди которых есть Южная Корея, 11 марта согласовали высвобождение нефти из своих резервов. В тот же день министры энергетики стран G7 заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть. Она начала резко дорожать из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля. Сегодня цена фьючерсов Brent вновь превысила $100 за баррель.

