От атак 111 БПЛА на Белгородскую область за сутки погиб человек, еще 11 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью не менее 111 беспилотников и 31 боеприпаса. Один человек погиб, еще 11 пострадали. Повреждены 27 транспортных средств и 16 жилых объектов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По Белгородскому округу выпустили 30 БПЛА. Вследствие атаки дрона на автомобиль в районе села Бессоновка погиб мирный житель, транспортное средство получило повреждения. На хуторе Церковном в результате детонации БПЛА пострадал еще один человек — его транспортировали в тяжелом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода. В селе Чайки при выполнении служебных задач получили ранения два бойца «Орлана», они проходят амбулаторное лечение. В поселке Северном повреждено помещение предприятия, в селе Севрюково — автомобиль и частный дом, в селе Таврово — частный дом. В селе Чайки пострадала линия электропередачи (ЛЭП), в селе Беловское — оборудование предприятия, в селе Отрадное — машина. Утром в поселке Дубовое дрон нанес удар по коммерческому объекту.

Волоконовский округ подвергся атакам трех беспилотников. В селе Волчья Александровка от удара дрона по «Газели» ранена мирная жительница. Она лечится дома, автомобиль поврежден. В селе Погромец пострадали частный дом и транспортное средство.

В селе Головчино Грайворонского округа от атаки беспилотника на «Газель» получил ранения мирный житель. Его доставили в областную клиническую больницу. По оценке медиков, он находится в тяжелом состоянии. Транспортное средство повреждено. Еще один человек пострадал от удара БПЛА по автомобилю в селе Глотово. Он лечится в стационаре областной клинической больницы. Транспортное средство повреждено. В Грайвороне пострадали два автомобиля и газовая труба, на участке автодороги Ивановская Лисица — Ломное — грузовой автомобиль, в селе Головчино — три частных дома, надворная постройка, ЛЭП и три транспортных средства, одно из которых сгорело. В селе Замостье поврежден грузовой автомобиль предприятия, в селе Ивановская Лисица — шесть транспортных средств и два частных дома, в селе Гора-Подол — частный дом и хозпостройка. В селе Смородино пострадали хозпостройка и частный дом, в селе Глотово — домовладение. Суммарно по округу выпустили 29 БПЛА и три боеприпаса.

ВСУ атаковали Шебекинский округ с помощью шести боеприпасов и восьми БПЛА. В городе Шебекино в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадали четыре человека. Они лечатся дома. Транспорт поврежден. Также на месте атаки пострадал автобус. Ночью в поселке Маслова Пристань был ранен мужчина. Он получил медпомощь в Шебекинской ЦРБ, госпитализация не потребовалась. В Шебекино повреждены два многоэтажных дома, оборудование предприятия и два автомобиля, в селе Новая Таволжанка — остекление многоквартирного дома, коммерческий объект и ЛЭП.

Сутками ранее Белгородская область была атакована 146 БПЛА. Никто не пострадал, но были повреждены 19 домов и 26 автомобилей.

Кабира Гасанова