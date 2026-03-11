Белгородскую область атаковали 146 БПЛА за сутки: повреждены 19 домов и 26 авто

За прошедшие сутки Белгородская область была атакована как минимум 146 беспилотниками и 13 боеприпасами ВСУ. Никто не пострадал, однако были повреждены 19 жилых помещений и 26 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Серьезные последствия зафиксированы в Грайворонском округе. По муниципалитету выпустили 45 БПЛА и шесть боеприпасов. В Грайвороне повреждены две квартиры в двух многоэтажных домах, три частных дома и автомобиль, в селе Дорогощь — линия электропередачи и четыре частных дома, в одном из которых сгорела кровля, также огнем уничтожен автомобиль. В селе Новостроевка-Первая пострадало помещение на территории фермерского хозяйства, в селе Смородино — объект инфраструктуры, в селе Почаево — надворная постройка и коммерческий объект. В селе Гора-Подол повреждены два частных дома, в селе Замостье — административное здание, девять транспортных средств, одно из которых сгорело. В селе Головчино пострадал микроавтобус, в селе Дунайка — автомобиль.

Белгородский округ подвергся атакам 25 беспилотников. В селе Нечаевка поврежден гараж, на хуторе Церковный — микроавтобус на территории предприятия, в селе Чайки — четыре частных дома, надворная постройка, линия электропередачи и «Газель». На участке автодороги Никольское — Ясные Зори сгорело транспортное средство. В поселке Дубовое из-за упавших фрагментов сбитого дрона пострадал забор частного дома.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках 153 БПЛА пострадали три человека.

Кабира Гасанова