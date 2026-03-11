Два человека пострадали из-за атак ВСУ на автомобили в Белгородской области

Дроны ВСУ ударили по двум автомобилям в Белгородской области. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа беспилотник атаковал «Газель», из-за чего пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Волоконовскую центральную райбольницу (ЦРБ). У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног. Пациентка продолжит лечение амбулаторно. Машина требует ремонта.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику. Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт поврежден.

