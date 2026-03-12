Еще пятеро пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области пострадали пять человек от атак дронами, в том числе двое бойцов подразделения «Орлан», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в селе Чайки при выполнении служебных задач пострадали двое бойцов подразделения. В городской больнице №2 Белгорода у одного из них диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму и осколочное ранение лица. После оказания медицинской помощи оба продолжат лечение амбулаторно.

Еще трое человек обратились за медицинской помощью после атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль в Шебекино. У пострадавших диагностированы баротравмы. Об этой атаке господин Гладков сообщал после полудня: тогда уточнялось, что с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног мужчина был доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Теперь число пострадавших увеличилось до четырех.

Днем в Белгородском и Грайворонском округах в ходе атак беспилотников пострадали три человека. Всего за прошедшие сутки по региону выпустили 146 БПЛА.

Анна Швечикова