Три человека пострадали от атак дронов ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область подверглась атакам трех беспилотников ВСУ — пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На хуторе Церковном Белгородского округа при детонации дрона мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии он был доставлен в Краснооктябрьскую участковую больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще два человека пострадали в Грайворонском округе. Мирный житель получил множественные осколочные ранения спины и ног в селе Головчино в результате удара дрона по «Газели». Пострадавший находится в Борисовской ЦРБ. Транспортное средство повреждено. В селе Глотово беспилотник тоже атаковал автомобиль. В результате пострадал мирный житель — его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Предварительно, у него диагностированы баротравма и ранение глаза. Для дальнейшего обследования пострадавшего направят в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.

Кабира Гасанова