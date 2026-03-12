На Дону обоснованные тарифы на ЖКУ поднимутся в среднем на 13,6% с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Ростовской области стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем вырастет на 13,6% в сравнении с январскими тарифами. Соответствующая информация опубликована в отчете региональной службы по тарифам на сайте областного правительства. При этом фактический рост платежей не превысит 9,8% в соответствии с установленным индексом.

Так? в регионе в сравнении с январем 2026 года тарифы на электроэнергию в первом диапазоне потребления вырастут в среднем на 11,2%, во втором — на 13,3%, а в третьем — на 9,7%. Тарифы на природный газ также увеличатся, но не более чем на 9,9%.

Более значительный рост могут показать экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию — на 26,2%, водоснабжение —19,2% и водоотведение — на 14,3%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с 1 января 2026 года тарифы на ЖКУ в Ростовской области выросли на 1,7%. Незначительное повышение в начале года власти связали с увеличением ставки НДС.

Наталья Белоштейн