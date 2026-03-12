Новороссийцу грозит заключение за кражу продуктов и алкоголя

Полицейские Новороссийска задержали местного жителя, причастного к десяти фактам краж из продуктовых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

По данным полиции, мужчина похищал алкоголь и различные товары с открытых витрин в магазинах торговых сетей. Общая сумма ущерба составила порядка 30 тыс. руб.

Правоохранители установили, что ранее житель Новороссийска уже был судим. Его задержали по месту проживания, в отношении гражданина возбудили уголовное дело.

В УМВД по Новороссийску заявили, что жителю города грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

София Моисеенко