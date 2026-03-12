Глава горсобрания Курска ушел в отставку после критики со стороны губернатора

Депутаты городского собрания Курска удовлетворили заявление Владимира Токарева о сложении полномочий председателя. Как рассказали в горсобрании, исполняющей обязанности спикера назначена зампред Елена Беседина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Токарев

Фото: Партия «Единая Россия» Владимир Токарев

Фото: Партия «Единая Россия»

В начале марта губернатор Александр Хинштейн потребовал исключить господина Токарева из «Единой России» и уволить с поста председателя горсобрания. Причиной стал конфликт интересов. Принадлежащая супруге Токарева компания по госконтрактам занималась уборкой улиц Курска от снега и льда, а также вела незаконное строительство на берегу реки Сейм.

После критики со стороны губернатора Владимир Токарев добровольно написал заявление об отставке и выходе из партии. Господин Токарев возглавлял городское собрание Курска с осени 2022 года. В качестве депутата он избирался в состав пяти созывов.

Сергей Толмачев, Воронеж