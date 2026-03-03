Снег на голову спикера

Глава Курской области Александр Хинштейн потребовал освободить Владимира Токарева от должности спикера курского городского парламента. Опытный политик может лишиться поста и членства в «Единой России» из-за бизнеса своей супруги, чья компания занимается уборкой города от снега и с нарушениями ведет строительство конноспортивного комплекса на берегу реки. По мнению губернатора, этот факт «позорит государство и партию». Эксперт считает, что ситуация вписывается в объявленную господином Хинштейном борьбу с коррупцией.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ



С резкой критикой председателя городского собрания Курска Владимира Токарева, который заседает в парламенте больше 20 лет, а последние четыре года является его спикером, Александр Хинштейн выступил на заседании областного правительства 2 марта. Поводом стала ситуация с уборкой снега и льда в Курске: частные подрядчики досрочно завершили договоры, выбрав все предусмотренные объемы. Власти заключили новые контракты, но губернатор поручил не допускать такого впредь.

Один из подрядчиков — ООО «Интеграл-строй» — на 50% контролируется супругой Владимира Токарева. С декабря 2014 года компания получила госконтракты на сумму почти 1,4 млрд руб. «Усматриваю в этом не только признаки конфликта интересов, но и нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация, когда председатель и депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— заявил господин Хинштейн, потребовав от господина Токарева объяснить ситуацию. Тот ответил, что подрядчик делал все возможное, и попытался перевести разговор на необходимость досрочного запуска асфальтовых заводов для оперативного ремонта дорог. Однако губернатора это не остановило.

«Мы должны уходить от частников, тем более аффилированных с представителями власти, и максимально передавать все муниципальным учреждениям, чтобы мы могли за это отвечать, контролировать и чтобы на этом зарабатывало государство, а не замечательные талантливые жены представителей власти»,— сказал Александр Хинштейн, добавив, что у него есть претензии и к проекту «Интеграл-строя» по строительству конноспортивного комплекса на берегу реки Сейм. Согласно докладу курского министра природных ресурсов Максима Левина, у объекта нет необходимых разрешений и проектно-сметной документации, а работы проводятся с нарушением технологий и противоречат водному законодательству.

Губернатор назвал эту ситуацию «открытой демонстрацией наплевательского отношения к жителям» и пообещал направить в региональный политсовет «Единой России» требование приостановить членство Владимира Токарева и освободить его от должности председателя горсобрания. «Такие действия позорят и дискредитируют и государство, и власть, и партию, которую вы еще представляете»,— объяснил он.

Председатель Курского городского собрания Владимир Токарев

Фото: Партия «Единая Россия»



51-летний Владимир Токарев председательствует в горсобрании с 2022 года и является одним из наиболее опытных депутатов. Спикером он стал после того, как областное правительство возглавил Алексей Смирнов, который в 2024-м недолго руководил Курской областью, а позже был арестован по делу о коррупции. В новой должности господин Токарев сблизился с тогдашним мэром Курска Игорем Куцаком, который весной 2025-го покинул пост после критики Александра Хинштейна. Близкий к органам власти собеседник “Ъ” и источник в депутатском корпусе не исключают, что новым спикером может стать 64-летняя Алла Чертова, которая возглавляла горсобрание в 2017–2022 годах, а сейчас является заместителем господина Токарева. Госпожа Чертова отказалась от комментариев для “Ъ”.

Политолог Александр Немцев считает, что действия Александра Хинштейна укладываются в логику объявленной им при вступлении в должность борьбы с коррупционными схемами и конфликтами интересов. «Формально прямого нарушения закона в данном случае может и не быть: муниципальные контракты подписывает мэрия, а не спикер горсобрания. Однако губернатор указывает на возможность политического давления на чиновников, принимающих решения в пользу конкретных подрядчиков»,— объясняет эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж