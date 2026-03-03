Снег на голову спикера
Александр Хинштейн добивается отставки главы горсобрания Курска
Глава Курской области Александр Хинштейн потребовал освободить Владимира Токарева от должности спикера курского городского парламента. Опытный политик может лишиться поста и членства в «Единой России» из-за бизнеса своей супруги, чья компания занимается уборкой города от снега и с нарушениями ведет строительство конноспортивного комплекса на берегу реки. По мнению губернатора, этот факт «позорит государство и партию». Эксперт считает, что ситуация вписывается в объявленную господином Хинштейном борьбу с коррупцией.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
С резкой критикой председателя городского собрания Курска Владимира Токарева, который заседает в парламенте больше 20 лет, а последние четыре года является его спикером, Александр Хинштейн выступил на заседании областного правительства 2 марта. Поводом стала ситуация с уборкой снега и льда в Курске: частные подрядчики досрочно завершили договоры, выбрав все предусмотренные объемы. Власти заключили новые контракты, но губернатор поручил не допускать такого впредь.
Один из подрядчиков — ООО «Интеграл-строй» — на 50% контролируется супругой Владимира Токарева. С декабря 2014 года компания получила госконтракты на сумму почти 1,4 млрд руб. «Усматриваю в этом не только признаки конфликта интересов, но и нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация, когда председатель и депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— заявил господин Хинштейн, потребовав от господина Токарева объяснить ситуацию. Тот ответил, что подрядчик делал все возможное, и попытался перевести разговор на необходимость досрочного запуска асфальтовых заводов для оперативного ремонта дорог. Однако губернатора это не остановило.
«Мы должны уходить от частников, тем более аффилированных с представителями власти, и максимально передавать все муниципальным учреждениям, чтобы мы могли за это отвечать, контролировать и чтобы на этом зарабатывало государство, а не замечательные талантливые жены представителей власти»,— сказал Александр Хинштейн, добавив, что у него есть претензии и к проекту «Интеграл-строя» по строительству конноспортивного комплекса на берегу реки Сейм. Согласно докладу курского министра природных ресурсов Максима Левина, у объекта нет необходимых разрешений и проектно-сметной документации, а работы проводятся с нарушением технологий и противоречат водному законодательству.
Губернатор назвал эту ситуацию «открытой демонстрацией наплевательского отношения к жителям» и пообещал направить в региональный политсовет «Единой России» требование приостановить членство Владимира Токарева и освободить его от должности председателя горсобрания. «Такие действия позорят и дискредитируют и государство, и власть, и партию, которую вы еще представляете»,— объяснил он.
Председатель Курского городского собрания Владимир Токарев
Фото: Партия «Единая Россия»
51-летний Владимир Токарев председательствует в горсобрании с 2022 года и является одним из наиболее опытных депутатов. Спикером он стал после того, как областное правительство возглавил Алексей Смирнов, который в 2024-м недолго руководил Курской областью, а позже был арестован по делу о коррупции. В новой должности господин Токарев сблизился с тогдашним мэром Курска Игорем Куцаком, который весной 2025-го покинул пост после критики Александра Хинштейна. Близкий к органам власти собеседник “Ъ” и источник в депутатском корпусе не исключают, что новым спикером может стать 64-летняя Алла Чертова, которая возглавляла горсобрание в 2017–2022 годах, а сейчас является заместителем господина Токарева. Госпожа Чертова отказалась от комментариев для “Ъ”.
Политолог Александр Немцев считает, что действия Александра Хинштейна укладываются в логику объявленной им при вступлении в должность борьбы с коррупционными схемами и конфликтами интересов. «Формально прямого нарушения закона в данном случае может и не быть: муниципальные контракты подписывает мэрия, а не спикер горсобрания. Однако губернатор указывает на возможность политического давления на чиновников, принимающих решения в пользу конкретных подрядчиков»,— объясняет эксперт.