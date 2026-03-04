Спикер горсобрания Курска Токарев уходит после критики Хинштейна

Председатель городского собрания Курска Владимир Токарев подал заявления об отставке и приостановке своего членства в «Единой России» (ЕР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн, разместив фото заявления о досрочном сложении полномочий спикера «по собственному желанию».

Глава региона подчеркнул, что после его критики в адрес господина Токарева тот не стал дожидаться заседания президиума регионального политсовета. Этот факт, по словам губернатора, не снимает с председателя вопросов, которые ему были заданы на заседании правительства в начале недели. Тогда, как рассказывал “Ъ”, Александр Хинштейн раскритиковал Владимира Токарева за то, что подконтрольная его супруге фирма занимается уборкой города от снега и с нарушениями ведет строительство конноспортивного комплекса на берегу реки Сейм.

Правительство Курской области направило в прокуратуру материалы о контрактах на уборку и о застройке прибрежной зоны. Господин Хинштейн пообещал держать разбирательство на личном контроле.

Владимир Токарев возглавляет городское собрание Курска с 2022 года. В качестве депутата он избирался в состав пяти созывов.

Сергей Толмачев, Воронеж